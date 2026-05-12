Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) успешно провели испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об успешном завершении операции президенту России Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в ходе сеанса видеоконференцсвязи. Глава государства поздравил личный состав с достигнутым результатом и сообщил, что в конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство.

"Дальность применения ракеты «Сармат» может быть свыше 35 тысяч километров, она может быть оснащена ядерной боеголовкой", — отметил Путин.

В своем обращении Путин подчеркнул, что системная работа по развитию и совершенствованию сил стратегического сдерживания России ведется непрерывно с начала 2000-х годов. По словам президента, сегодня Россия обладает перспективными ракетными комплексами, которые не имеют аналогов в мире и обеспечивают надежную защиту страны на десятилетия вперед.

Российскую ракету Сармат назвали самой мощной в мире

Отдельное внимание было уделено состоянию других стратегических проектов. Путин заявил, что разработка комплексов «Посейдон» и «Буревестник» уже вышла на завершающую стадию. Кроме того, президент напомнил о высокой боевой эффективности комплекса «Орешник», отметив техническую возможность его оснащения ядерными боеголовками, что существенно дополняет арсенал российских сил ядерного сдерживания.