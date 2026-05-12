«Сармат» на дежурстве: Россия успешно испытала новейшую ракету
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) успешно провели испытательный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об успешном завершении операции президенту России Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев в ходе сеанса видеоконференцсвязи. Глава государства поздравил личный состав с достигнутым результатом и сообщил, что в конце текущего года "Сармат" будет поставлен на боевое дежурство.
"Дальность применения ракеты «Сармат» может быть свыше 35 тысяч километров, она может быть оснащена ядерной боеголовкой", — отметил Путин.
В своем обращении Путин подчеркнул, что системная работа по развитию и совершенствованию сил стратегического сдерживания России ведется непрерывно с начала 2000-х годов. По словам президента, сегодня Россия обладает перспективными ракетными комплексами, которые не имеют аналогов в мире и обеспечивают надежную защиту страны на десятилетия вперед.
Российскую ракету Сармат назвали самой мощной в мире
Отдельное внимание было уделено состоянию других стратегических проектов. Путин заявил, что разработка комплексов «Посейдон» и «Буревестник» уже вышла на завершающую стадию. Кроме того, президент напомнил о высокой боевой эффективности комплекса «Орешник», отметив техническую возможность его оснащения ядерными боеголовками, что существенно дополняет арсенал российских сил ядерного сдерживания.