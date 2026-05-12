Сергей Каракаев, командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН), доложил президенту России Владимиру Путину об успешном испытательном пуске тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Об этом пишут «Ведомости».

Военачальник уточнил, что пуск МБР «Сармат» был произведен в 11:15. Он добавил, что пуск прошел успешно, задачу удалось выполнить.

По его данным, первый полк с этими ракетами будет нести боевое дежурство в Ужурском соединении.

Каракаев напомнил, что МБР этого типа существенно превосходят своих предшественников по ряду ключевых параметров — дальности (35 тыс. км), забрасываемому весу и возможностям преодоления ПРО.

Российскую ракету Сармат назвали самой мощной в мире

Российский лидер подчеркнул, в свою очередь, что суммарная мощность доставляемого боезаряда более, чем в 4 раза превышает мощность любого существующего западного аналога.

После выхода США из Договора по ПРО, пояснил Путин, Россия была вынуждена задуматься о том, как обеспечить свою стратегическую безопасность.

В частности, отметил российский лидер, были поставлены на боевое дежурство комплексы «Авангард» и «Орешник», направлена в войска гиперзвуковая ракета «Кинжал», продолжаются работы по «Посейдону» и «Буревестнику».

Напомним, что «Сармат» разработан в ГРЦ им. Макеева, он оснащается разделяющимися головными частями и способен поражать цели через Южный полюс в обход систем ПРО.