Участников НАТО призвали нарастить военные инвестиции

Странам Североатлантического альянса нужно нарастить инвестиции в ОПК на фоне новых угроз безопасности в Европе. Соответствующее заявление сделал генсек западного военно-политического блока Марк Рютте, сообщает «Интерфакс».

Нынешний уровень военных инвестиций является недостаточно высоким, пожаловался генеральный секретарь НАТО. Объемы производства в военной сфере оставляют желать лучшего как в Соединенных Штатах, так и в странах Европейского союза, поделился подробностями Рютте. Это общая проблема, подчеркнул он.

Все без исключения государства Североатлантического альянса в обозримом будущем должны расширить производство в оборонной сфере, добавил генсек НАТО. Это станет одной из главных задач западного военно-политического блока в среднесрочной перспективе, подытожил Рютте.