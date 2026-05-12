Германию заподозрили в планах создать ракеты для ВСУ

Эксперт по войскам ПВО Юрий Кнутов допустил, что Германия может принять участие в разработке баллистических ракет для ВСУ. Об этом Кнутов рассказал порталу News.ru.

Кнутов отметил, что одна из украинских компаний сейчас работает над созданием ракет FP-7 и FP-9. По его мнению, к этом процессу может «подключиться» Берлин.

Кнутов напомнил, что у Германии и Украины есть договоренности о производстве дальнобойных дронов, о создании баллистических ракет и ракет-перехватчиков. Но перехватчиками, по мнению эксперта, в большей степени будут заниматься испанские компании.

Глава Минобороны Германии Борис Писториус 11 мая прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он заявил, что обсудит с представителями Украины совместную разработку современных беспилотных систем «всех дальностей». Отмечалось, что Киев и Берлин запустят совместное производство дальнобойных дронов.