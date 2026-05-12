Новости СВО сегодня: атака ВСУ по своим и обстановка под Гуляйполем
Во вторник, 12 мая, появилась информация об ударе по району житомирской авиабазы ВСУ и по тепловозам с украинским оружием. «Рамблер» собрал главные заявления российских силовиков и военных блогеров.
ВСУ атаковали собственных штурмовиков дронами
Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что ВСУ атаковали дронами своих же штурмовиков. По словам собеседника агентства, это произошло после безуспешной попытки форсировать реку Псел в Сумской области.
Источник РИА Новости заявил, что украинские операторы FPV-дронов убили украинских солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на территории, подконтрольной российской группировке войск «Север».
Удар по району авиабазы ВСУ
В ночь на 12 мая в Житомирской области попал под удар район авиабазы ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.
По данным Царева, утром 12 мая были поражены объекты ВСУ на территории Винницкой, Николаевской и Хмельницкой областей.
Дроны вывели из строя тепловозы с оружием ВСУ
В Днепропетровской области целью ударов стали тепловозы, перевозившие оружие ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.
В сообщение отмечается, что дронами были повреждены два тепловоза, которые ВСУ использовали в своих целях.
Взрывы у воинской части ВСУ
Утром 12 мая под Запорожьем произошли взрывы в районе воинской части ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишут «Аргументы и факты».
По данным Лебедева, в этом районе произошли как минимум четыре взрыва. Он отметил, что в расположенной там воинской части проходили обучение солдаты территориальной обороны.
Как ВС РФ теснят ВСУ под Гуляйполем
ВС РФ закрепились в селе Горькое в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военные Telegram-каналы.
Также сообщается, что ВС РФ расширили зону контроля в районе села Верхняя Терса рядом с Горьким. Кроме того, усилилось давление на позиции ВСУ в окрестностях села Чаривное под Гуляйполем.
ВС РФ сорвали скрытый маневр ВСУ во время перемирия
Уничтожение позиций ВСУ под Гуляйполем
Позиции ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе были уничтожены ударом ВС РФ. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на видео, опубликованное военными блогерами.
По данным военных Telegram-каналов, удары были нанесены по укреплениям ВСУ в окрестностях сел Воздвижевка и Любицкое. Украинские позиции поразила бомбардировочная авиация.