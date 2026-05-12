Во вторник, 12 мая, появилась информация об ударе по району житомирской авиабазы ВСУ и по тепловозам с украинским оружием. «Рамблер» собрал главные заявления российских силовиков и военных блогеров.

ВСУ атаковали собственных штурмовиков дронами

Источник РИА Новости в силовых структурах заявил, что ВСУ атаковали дронами своих же штурмовиков. По словам собеседника агентства, это произошло после безуспешной попытки форсировать реку Псел в Сумской области.

Источник РИА Новости заявил, что украинские операторы FPV-дронов убили украинских солдат, которые переплыли реку и оказались без оружия на территории, подконтрольной российской группировке войск «Север».

Удар по району авиабазы ВСУ

В ночь на 12 мая в Житомирской области попал под удар район авиабазы ВСУ. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Олега Царева.

По данным Царева, утром 12 мая были поражены объекты ВСУ на территории Винницкой, Николаевской и Хмельницкой областей.

Дроны вывели из строя тепловозы с оружием ВСУ

В Днепропетровской области целью ударов стали тепловозы, перевозившие оружие ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщение отмечается, что дронами были повреждены два тепловоза, которые ВСУ использовали в своих целях.

Взрывы у воинской части ВСУ

Утром 12 мая под Запорожьем произошли взрывы в районе воинской части ВСУ. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишут «Аргументы и факты».

По данным Лебедева, в этом районе произошли как минимум четыре взрыва. Он отметил, что в расположенной там воинской части проходили обучение солдаты территориальной обороны.

Как ВС РФ теснят ВСУ под Гуляйполем

ВС РФ закрепились в селе Горькое в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом рассказали «Аргументы и факты» со ссылкой на военные Telegram-каналы.

Также сообщается, что ВС РФ расширили зону контроля в районе села Верхняя Терса рядом с Горьким. Кроме того, усилилось давление на позиции ВСУ в окрестностях села Чаривное под Гуляйполем.

ВС РФ сорвали скрытый маневр ВСУ во время перемирия

Уничтожение позиций ВСУ под Гуляйполем

Позиции ВСУ в районе запорожского города Гуляйполе были уничтожены ударом ВС РФ. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на видео, опубликованное военными блогерами.

По данным военных Telegram-каналов, удары были нанесены по укреплениям ВСУ в окрестностях сел Воздвижевка и Любицкое. Украинские позиции поразила бомбардировочная авиация.