В Брянской области ввели режим угрозы атаки дронов

В 15-20 12 мая на территории Брянской области был введён режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение распространили экстренные службы региона.

Жителям рекомендуется по возможности оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами.

Не подходите к окнам. Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место.

В случае угрозы жизни или здоровью звоните по номеру 112. Официальные службы призывают следить только за проверенными источниками информации.