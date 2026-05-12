Генерал назвал точки запуска дронов по Белгороду и Воронежу

Заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли атаковать Воронеж и Белгород дронами, запущенными с территорий Николаевской, Харьковской и Сумской областей. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

В ночь на 12 мая российская ПВО перехватила 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Воронежской и Ростовской областей.

Попов предположил, что в сторону Белгорода дроны могли быть запущены с территории Харькова или Сумской области. По словам генерал-майора, у ВСУ там «очень удобные позиции», а особенности ландшафта помогают прятать дроны.

Также военный заявил, что в сторону Воронежа, Ростова-на-Дону и других южных городов России беспилотники могут запускать с территории Николаевской области через Азовское море.