Военный эксперт раскрыл задачи сбитого украинского Saab 340
Газета «Взгляд» сообщает со ссылкой на военного эксперта Борис Джерелиевский, что сбитый Вооружёнными силами России украинский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 мог использоваться для координации ударов по российской территории.
По оценке аналитика, уничтожение такого воздушного судна стало серьёзным успехом российских военных, поскольку самолёт применялся для обнаружения целей и передачи данных средствам поражения.
Джерелиевский предположил, что Saab 340 использовался в системе разведки и наведения, обеспечивая выявление объектов и сопровождение целей для последующих атак.
Эксперт также допустил, что на борту самолёта могли находиться специалисты из Швеции, однако каких-либо подтверждений этой информации приведено не было.
Самолёты Saab 340 в модификации радиолокационного обнаружения применяются для воздушной разведки, контроля пространства и передачи информации о целях в режиме реального времени, что делает их важным элементом координации боевых действий и работы средств поражения.