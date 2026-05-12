Тайный маршрут: как дрон ВСУ мог добраться до Оренбурга

Эксперт по беспилотной авиации Максим Кондратьев считает, что дроны ВСУ, атаковавшие Оренбург, могли быть запущены из Харькова, с территории Казахстана или с судна в Каспийском море. Об этом Кондратьев рассказал «Аргументам и фактам».

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что 12 мая дрон повредил многоквартирный дом в Оренбурге. В здании повреждена кровля и частично выбиты стекла. Пострадавших в результате атаки нет.

По мнению Кондратьева, ВСУ могли запустить беспилотники в сторону Оренбурга из Харькова. Эксперт отметил, что расстояние между городами составляет чуть больше тысячи километров. Вторым возможным вариантом он назвал запуск дронов с гражданского судна в Каспийском море.

Кроме того, дроны могли быть запущены с территории Казахстана - с «площадки в безлюдной местности», отметил Кондратьев. По его словам, в случае старте с судна в Каспийском море дроны могли пролетать над территорией Казахстана.

