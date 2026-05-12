Рютте признал нехватку вооружений у США и Евросоюза

Ни европейский, ни американский военно-промышленные комплексы не производят достаточно вооружений для нужд Брюсселя и Вашингтона, заявил во вторник генсек НАТО Марк Рютте.

Рютте заявил, что ни Европейский союз, ни США не производят достаточного количества вооружений для удовлетворения своих нужд, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Черногории 12 мая.

Рютте отметил: «Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции – ни в США, ни в Европе». По его словам, эта проблема касается обеих сторон Атлантики и требует срочного внимания.

Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос дефицита производства вооружений будет одним из ключевых на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Североатлантическом альянсе признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил дефицит систем противовоздушной обороны на территории Европы.