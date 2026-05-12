Рютте признал нехватку вооружений у США и Евросоюза

Рютте заявил, что ни Европейский союз, ни США не производят достаточного количества вооружений для удовлетворения своих нужд, передает РИА «Новости». Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Черногории 12 мая.

Рютте отметил: «Нам необходимо развиваться. Это подразумевает также развитие нашей военно-промышленной базы, которая, безусловно, великолепна, но производит недостаточно продукции – ни в США, ни в Европе». По его словам, эта проблема касается обеих сторон Атлантики и требует срочного внимания.

Генсек НАТО подчеркнул, что вопрос дефицита производства вооружений будет одним из ключевых на ближайшем саммите НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Североатлантическом альянсе признали нехватку дальнобойного оружия у европейских стран.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил дефицит систем противовоздушной обороны на территории Европы.