Эксперт допустил применение «Орешника» по целям в Германии

Российские военные эксперты не исключают, что в ответ на гипотетическую подготовку терактов с использованием немецких ресурсов Москва может нанести удары по промышленным объектам на территории Германии. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

Он уточнил, что речь идет в первую очередь о заводах, производящих дальнобойные дроны, которые затем могут оказаться в руках Киева.

Эксперт подчеркнул,что сейчас у России есть два возможных пути. Первый — дипломатический, традиционно предполагающий переговоры и ноты протеста. Второй — значительно более жесткий, вплоть до прямого воздействия на оборонную промышленность ФРГ.

«Когда выяснится, что в огромных количествах немецкая промышленность готовит дальнобойные дроны, которые могут поражать гражданские объекты, и поставляет их на Украину, я не исключаю, что будет принято решение об ударах по заводам ФРГ, которые их производят», — заявил офицер в отставке.

По его словам, равно как такие же удары будут готовиться и по украинским заводам, где будут собирать их из украино-германских комплектующих.

При этом он подчеркнул, что ключевые решения по реагированию остаются за руководством страны. Однако арсенал у России внушительный. Эксперт напомнил, что отечественное вооружение способно составить серьезную конкуренцию немецким беспилотникам: от крылатых ракет до новейших систем. В частности, «Калибр» преодолевает 2,5 тыс. км, «Циркон» — более 1 тыс. км, а недавно представленный комплекс «Орешник» способен поражать цели на расстоянии 5,5 тыс. км. Параллельно в России ведется разработка ударных дронов, чья дальность, как ожидается, превзойдет украинские аналоги.