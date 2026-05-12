ВС РФ сорвали скрытый маневр ВСУ во время перемирия

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ВСУ пытались воспользоваться перемирием, чтобы форсировать реку Псел в Сумской области, но были разбиты. Об этом военный рассказал «Аргументам и фактам».

Россия объявила о прекращении огня на период 8-9 мая. В Минобороны РФ заявили, что Москва рассчитывает на аналогичный шаг Украины. По словам Матвийчука, во время перемирия ВСУ попытались занять новый плацдарм для атак в Сумской области.

«Они [ВСУ - прим.ред.] намеревались перехватить инициативу, переправиться на другой берег и взять под контроль определенную территорию», - заявил военный.

По мнению полковника, замысел ВСУ состоял в том, чтобы создать «некий барьерный рубеж с перспективой дальнейших действий». Однако, по его словам, украинские силы не разведали броды, не изучили реку и не учли массового присутствия российских беспилотников в этом районе.

Когда ВСУ начали выдвигаться, ВС РФ нанесли удары артиллерией, танками, дронами и реактивными системами залпового огня. В результате украинские войска были разбиты «и на своём берегу, и на воде», подчеркнул Матвийчук.