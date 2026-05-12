Российские войска продвинулись под Славянском

ВС РФ расширили зону контроля в районе села Рай-Александровка на славянском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что штурмовики ВС РФ атаковали позиции ВСУ в окрестностях Рай-Александровки и продвинулись вдоль дороги между этим селом и соседней Липовкой.

На прошлой неделе военкор Юрий Котенок сообщил, что российские войска атакуют позиции ВСУ в центре и на востоке села Рай-Александровка. Военкор отмечал, что ВС РФ удалось взять под контроль часть укрепленного района на высотах у восточной части села.

Рай-Александровка считается важным оборонительным узлом ВСУ на славянском направлении. По мнению военных экспертов, контроль над селом поможет продвижению ВС РФ к Славянску и Краматорску, а также к городу Николаевка.