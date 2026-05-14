Военнослужащие ВСУ на передовой регулярно сообщают в радиопереговорах о нехватке еды и воды. Об этом РИА Новости рассказал российский военный с позывным Топаз.

«Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды, без еды», — цитирует его агентство.

По словам бойца, украинским военным приходилось покупать еду за свой счёт, а поступавшие продукты нередко были просроченными, из-за чего солдаты жаловались командирам по рации.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что командиры 68-й отдельной егерской бригады украинских войск вынуждают бойцов самостоятельно добывать провизию и боеприпасы на оставленных участках фронта.