В ежедневной сводке о ходе спецоперации в пресс-службе Минобороны России рассказали о нанесении удара по военным аэродромам России после окончания действия режима прекращения огня.

© Московский Комсомолец

В сообщении военного ведомства уточняется, что ударные БПЛА, ракетные войска, артиллерия и оперативно-тактическая авиация ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 56 районах, складам боеприпасов и горючего, военным аэродромам Украины.

Также в Минобороны отметили, что режим прекращения огня строго соблюдался Вооруженными силами России с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая, а после окончания действия режима проведение спецоперации было продолжено.

Ранее в Минобороны России отметили, что ВСУ десятки тысяч раз нарушили перемирие.