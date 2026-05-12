Появились новые подробности о продвижении ВС РФ под Гуляйполем

Российские военные закрепились на фермах рядом с селом Воздвижевка. Об этом со ссылкой на данные бывшего депутата Верховной рады Олега Царева пишет aif.ru.

«У Воздвижевки удалось закрепиться за фермы к юго-востоку от села», — сообщил он, отметив, что российские подразделения ведут боевые действия и в окрестностях села Чаривное под Гуляйполем.

Также, по информации Царева, подразделения ВС России продвигаются вперед в районе населенных пунктов Верхняя Терса и Горькое, нанесены удары и по позициям Вооруженных сил Украины в селе Преображенка.

Ранее стало известно, что в районе Доброполья началось движение российских войск на запад. По данным «Военной хроники», расстояние до Запорожья сократилось и составляет менее 70 км.