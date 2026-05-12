Под Запорожьем прогремели мощные взрывы

Сильные взрывы прогремели в районе воинской части ВСУ под Запорожьем. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

По его сведениям, четыре прилета зафиксированы в окрестностях расположено в 12 км от Запорожья поселка Балабино.

«Конкретики нет. Знаю, что на юго-востоке от Балабина есть воинская часть, куда уже прилетало», — заявил Лебедев.

Он отметил, что до недавнего времени на территории части тренировались подразделения территориальной обороны.

В России подвели итог перемирия с Украиной

Также Лебедев сообщил о детонации в Днепропетровской области. По его информации, прилет был по локомотиву. Подпольщик заявил, что состав остановлен, однако разгружать его украинская сторона «боится».