Родственники бойцов ВСУ просят командование 21-й ОМБр организованно отступить из Запселья Сумской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Отмечается, что причиной для отступления называют превосходство Вооруженных сил России в живой силе и беспилотных летательных аппаратах.

В районе Запселья ситуация не могла остаться незамеченной родственниками солдат вооруженных сил Украины из 21-й ОМБр, которые через волонтеров опубликовали обращение о необходимости организованного отступления подразделений бригады вглубь территории республики из-за тотального превосходства россиян в личном составе и БПЛА, поделился подробностями собеседник агентства.