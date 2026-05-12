Боевые действия продолжаются — ВСУ собрали резервы для контрнаступления на добропольском направлении, а командование ВС РФ срочно перебросило 25 бригад. Как сообщает «Царьград», началась финальная битва — «на фронте ад».

Падение украинского гарнизона

Офицер украинских Сил специальных операций Владимир Антонюк заявил, что за время перемирия в честь Дня Победы, несмотря на нарушения со стороны ВСУ, линия фронта не претерпела изменений. Обе стороны использовали паузу для укрепления тылов и ротации подразделений, но никто не намерен был предоставлять противнику возможность усилиться.

В частности, на константиновском направлении внутри городских кварталов, где обычно ВС РФ и ВСУ разделяют лишь несколько десятков метров, добиться полного прекращения огня практически невозможно. При этом в силу перемирия авиация и артиллерия полностью прекратили свою работу. С западной стороны города наиболее ожесточенные бои идут в микрорайонах «Красный городок», «Семь ветров» и Солнечный. С востока атака ВС РФ идет из Сантуриновки и со стороны Ступочек.

Военные аналитики сходятся во мнении, что ситуация в Константиновке полностью повторяет сценарий, который наблюдался в 2025 году в Красноармейске. Ухудшает положение украинских военных коррупция среди рядового состава, для которого торговля оружием стала главным источником нелегального дохода.

Активизация ВСУ

По данным военных аналитиков, на Добропольском направлении противник активизировался и пытается противодействовать ВС РФ в районе города Белицкое. Сейчас ВСУ пытаются насытить и укрепить передовые позиции. Все передвижения ведутся утром и вечером, что усложняет работы расчетов БПЛА.

ВС РФ ведут наступательные действия на рубеже Новый Донбасс — районы к западу от Гришино. Рывков нет, однако в приоритете у ВС РФ — основательное закрепление. Кроме того, ведется планомерное уничтожение ВСУ и изоляция района боевых действий с целью исключения ротаций и ввода резервов.

«Курский сценарий»: в России раскрыли «опасные» планы ВСУ

Финальная битва

По информации военного обозревателя Михаила Дегтярева, было зафиксировано движение в районе границы ЛНР. Утверждается, что бойцы группировки «Запад» взяли село Надия. Теперь российским военным остается избавиться от «серой зоны», которая составляет «буквально полтора села».

Как заявил на днях главком ВСУ Александр Сырский, российские военные активизировались широким фронтом на добропольском направлении. В срочном порядке туда якобы переброшены 25 бригад, а суммарное число бойцов ВС РФ на участке превышает 106 тысяч.

«Задача — проломить основные линии обороны на север, выйдя к району Очеретино, перерезав логистику в Краматорск», — пояснил Дегтярев действия российских военных.

На этом участке есть четыре крупные линии обороны ВСУ. Две из них располагаются за Добропольем, третья — перед Белозерским, четвертая же прикрывает трассу Павлоград — Краматорск. Одновременно с этим группировка «Юг» должна будет выйти к Славянску.

Дегтярев полагает, что добропольское направление остается не столь сложным, как восточно-запорожское, и переброска армейского корпуса позволила бы проломить почти всю линию обороны, рекордно приблизившись к Запорожью. Однако, судя по всему, текущее наступление сосредоточено на окончательном освобождении Донбасса.

«Жесточайшее» заявление Путина

Во время своего выступления по случаю Дня Победы президент России Владимир Путин заявил, что конфликт близок к завершению. Дегтярев считает, что при анализе этих слов следуют три варианта.

«Либо есть какие-то данные, что в обозримом будущем Зеленский согласится на вывод войск из Донбасса, что кажется маловероятным, так как он раз миллион заявил, что делать этого не будет. <…> Либо мы согласимся остановиться по текущей линии боевого соприкосновения, что тоже даже не маловероятно, а вообще невозможно. Этого не будет», — уверен Дегтярев.

Остается третий вариант — нанесение такого удара, который приведет как минимум к взятию всего Донбасса. И тогда Украина «станет более договороспособной». В этом контексте информация о новом ударном кулаке из 25 бригад кажется крайне удачной. Вместе с тем обозреватель не видит предпосылок к тому, что конфликт закончится в этом году.

«Но опять-таки у меня нет и одного процента той информации, которую получает Путин. Но если президент говорит, что война движется к завершению, ну, значит, так оно и есть. Ну и на самом деле, знаете, пусть так оно и будет. И ребята вернутся домой живыми и здоровыми», — считает Дегтярев.

Президент России также прокомментировал возможность личной встречи с Владимиром Зеленским. По словам Путина, она должна стать завершающей точкой переговоров. При этом она необязательно должна пройти в Москве — для этого могут выбрать территорию третьей стороны. Зеленский также подтвердил намерение встретиться с российским лидером.