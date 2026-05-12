Эстония пожаловалась на задержки поставок боеприпасов для HIMARS

США приостановили поставки боеприпасов для HIMARS в Эстонию. Об этом заявил командующий силами обороны республики Андрус Мерило.

Причиной стали события на иранском направлении.

"Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что в связи с событиями на иранском направлении Соединённые Штаты временно приостановили поставки боеприпасов для HIMARS", — сказал Мерило.

Его слова приводит телерадиокомпания ERR.

Прогнозировать сроки возобновления поставок командующий не стал.

Проблемы коснулись не только боеприпасов. Выросли цены и на другую технику. Эстония планировала заменить стоящие на вооружении боевые машины пехоты CV90 на более современную модификацию Mark IV, однако стоимость обновления оказалась неподъёмной.

В мае газета Financial Times уже писала со ссылкой на источники, что Пентагон предупредил ключевых союзников в Европе о возможных длительных задержках с вооружением.