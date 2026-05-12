Стали известны цели ударов ВС России после окончания перемирия

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России после окончания перемирия, объявленного ко Дню Победы, нанесли удары по объектам на Украине.

Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Первые удары со стороны ВС РФ были нанесены с применением наиболее массовых БПЛА-камикадзе "Герань-2". Они нанесли удары по объектам в Днепропетровске, Киеве и Житомире», — говорится в публикации.

Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии.

Министерство обороны России заявило о несоблюдении Киевом режима прекращения огня. В ведомстве сообщили, что за время перемирия Киев нарушил его условия 23 802 раза.