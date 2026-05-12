«Курский сценарий»: в России раскрыли «опасные» планы ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины, используя перемирие как прикрытие, перебросило наиболее боеспособные подразделения на харьковское направление для возможного повторения «курского сценария». Об этом рассказал aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Напомним, что Украина атаковала Курскую область утром 6 августа 2024 года. В регионе был введен режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. 26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении области.

По данным военного эксперта Бориса Джерелиевского, сейчас перед переброшенными на харьковское направление элитными частями Вооруженных сил Украины стоят две ключевые задачи: попытаться залатать дыры в обороне и осуществить «возможные провокации и попытку вторжения» на территорию России.

«Цель — попытаться повторить историю с Курской областью. Для них очень важно показать, что они сохранили способность к наступательным действиям и, как говорит [президент США Дональд] Трамп, имеют «козыри на руках»», — пояснил эксперт.

При этом он отметил, что костяк группировки составляют подразделения, которые «всегда используют именно для провокаций», в том числе запрещенные в РФ и признанные террористическими формирования «Легион Свободы России»* и «Русский добровольческий корпус»*.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что откровенно нацистские подразделения, например, «Азов»* (признан в РФ террористическим и запрещен) в подобных миссиях «стараются не светить», их берегут для внутреннего террора.

«Я думаю, что сейчас те места, где они сконцентрированы, очевидны. Вся мощь наших сил — ВКС, артиллерийских, РСЗО, беспилотников — будет задействована для нанесения ударов по ним», — заметил Джерелиевский.

При этом численность этого ударного кулака вряд ли превышает по масштабу пару бригад и «не столь уж велика». Однако за попытками наступления стоит глобальная проблема истощения человеческих ресурсов Украины. А индикатором надвигающегося коллапса стал резкий рост числа иностранных наемников, прежде всего выходцев из Колумбии, и их массовое использование в ходе операций, пояснил военный эксперт.

Джерелиевский также констатировал, что даже попытка масштабной мобилизации на Украине не спасет ситуацию, так как насильно отправленные на фронт жители страны не будут представлять серьезную боевую ценность.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.