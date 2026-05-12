Российские бойцы выбили ВСУ из девяти опорных пунктов

Штурмовики группировки «Центр» еще до объявления перемирия выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из девяти укрепленных опорных пунктов, построенных по стандартам НАТО. Об этом пишут «Известия».

Несмотря на то, что на каждого российского штурмовика приходилось до пяти-шести украинских FPV-дронов, а также ВСУ применяли тяжелые гексакоптеры со сбросами гранат и мин, удалось пробиться и захватить опорники.

По словам военнослужащих, операция проводилась при огневой поддержке артиллерии и дронов. При этом она была тщательно подготовлена, и каждый из бойцов знал, как именно должен действовать.

«В день около 60-80 снарядов отправляли. Без сомнения, потому что оказывалось очень плотное воздействие на противника. Мы не позволяли подойти, ну и не позволяли вылезти из опорных пунктов, чтобы наши ребята могли спокойно подойти туда», — рассказал командир артиллерийского взвода Александр Васильев.

При этом в ходе зачистки часть украинских военнослужащих сдалась в плен, а часть — была уничтожена. Однако возникли проблемы и у российских бойцов.

«Повело дверь железную, отошла бетонная стена, три дня мы пытались оттуда выйти всеми силами. Помогали нам и с наружи люди, но к сожалению, никак не получалось. В итоге мы начали сами изнутри ставить шашки тротиловые, чтобы дверь хоть как-то дернулась. По итогу спустя некоторое время она дернулась, и мы оттуда вылезли», — рассказал штурмовик Андрей Бабаев.

Захват укрепленной системы опорных пунктов позволил российским подразделениям занять выгодные позиции и продвинуться вглубь обороны противника, подчеркивается в статье.

Ранее стало известно, что ВС РФ вытеснили украинских солдат из нескольких опорных пунктов в Запорожской области. В Минобороны России уточнили, что под российский контроль перешли опорные пункты в районе Гуляйпольского (Комсомольское), Чаривного и Новоселовки.