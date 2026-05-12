Российские военные прорвались в село в Днепропетровской области

Российские бойцы прорвались в село Беляковка в Днепропетровской области. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на информацию военных Telegram-каналов.

Беляковка расположена неподалеку от Новопавловки. Источники заявляют, что российским военным удалось форсировать реку Соленая под Муравкой, продвинуться на расстояние до двух километров и занять позиции на севере Беляковки, в жилой застройке.

До этого сообщалось, что российские военные ведут бои вдоль линии Александровка — Великомихайловка, а также в районе Новопавловки. Кроме того, заявлялось об ударах по позициям украинских боевиков в окрестностях Беляковки. Также СМИ писали о поражении используемых ВСУ мостов у населенных пунктов Писанцы и Старокасьяновское в Днепропетровской области.