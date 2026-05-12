В Минобороны назвали количество уничтоженных за ночь беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны в ночь на 12 мая обнаружили и уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

По данным ведомства, в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени российские военные сбили БПЛА самолетного типа над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинский беспилотник был уничтожен в Миллеровском районе. В регионе сохраняется время беспилотная опасность.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

11 мая глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский дрон нанес удар по легковой машине в селе Вознесеновка в Шебекинском округе. По его словам, после атаки был госпитализирован мужчина с минно-взрывной травмой, слепым осколочным ранением руки и баротравмой. Его доставили в центральную районную больницу.

Ранее сообщалось, что Украина и европейская страна запустят совместное производство БПЛА.