Российский бойцы начали бороться с дронами ВСУ при помощи советских мультфильмов

Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации начали использовать новые устройства для борьбы с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вместо реального изображения они подставляют операторам украинских дронов советские мультфильмы, сообщает РИА Новости.

«Одно изделие у нас "Ну, погоди!" показывало, другое изделие "Чебурашка и Гена", и "Следствие ведут Колобки" - это третье изделие ... Мультики отправляешь, противник смотрит, он не видит, куда летит. И просто-напросто падает», — пояснил боец с позывным Аристарх.

Он добавил, что такая система подавления дрона называется «Маркер Герц».

Российский боец рассказал о самом эффективном средстве борьбы с дронами ВСУ

Ранее сообщалось, что концерн «Созвездие» холдинга «Росэл» разработал комплекс «Вика», который предназначен для подавления навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника.