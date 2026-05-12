Угроза ударов США — появились данные о выводе иранской авиации

Иран мог перебросить часть военной и гражданской авиации в Пакистан и Афганистан на фоне угрозы возможных ударов со стороны США. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщил телеканал CBS News.

По данным источников телеканала, несколько иранских самолетов были направлены на авиабазу Нур-Хан рядом с Равалпинди к югу от Исламабада. Среди них, как утверждается, находился разведывательный RC-130 — модифицированный вариант военно-транспортного C-130 Hercules.

CBS News утверждает, что переброска могла быть частью попытки Тегерана сохранить оставшиеся авиационные активы на фоне эскалации конфликта и угрозы американских ударов.

При этом пакистанская сторона отвергла эти сообщения. Один из высокопоставленных представителей Исламабада заявил CBS News, что авиабаза Нур-Хан расположена в густонаселенном районе и скрыть размещение большого числа иностранных самолетов там было бы невозможно.

Дополнительные вопросы вызвала информация о самолетах иранской авиакомпании Mahan Air. По данным CBS News, незадолго до начала боевых действий часть бортов оказалась в Кабуле и осталась там после закрытия воздушного пространства Ирана. Позднее самолеты якобы были переброшены в Герат рядом с иранской границей.

Источники связывают это с обострением ситуации между Пакистаном и Афганистаном. В последние месяцы между сторонами произошла серия вооруженных столкновений и авиаударов вдоль границы.

Официальный представитель правительства талибов Забихулла Муджахид в комментарии CBS News опроверг информацию о размещении иранских самолетов в Афганистане.