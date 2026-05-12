В Германии допустили тайную поставку Taurus на Украину

Не исключено, что Германия уже поставила дальнобойные ракеты Taurus на Украину, однако сделала это тайно. Это допустил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости.

«С мая 2025 года публикация [данных о военных поставках Киеву] больше не ведется. Канцлер Фридрих Мерц заявил, что это для защиты поставок от атак РФ на них. Как можно предположить, правительство с тех пор уже направило на Украину Taurus, ради чего данные и скрыли», — пояснил политик.

Он добавил, что доступа к информации о военной поддержке Украины сейчас нет даже у немецких парламентариев, хотя в прошлом у них были данные о передаче оружия Киеву. Как считает Нимайер, этот факт говорит не в пользу немецкого правительства.

Ранее в посольстве ФРГ в России сообщили, что Берлин не осуществляет поставки ракет Taurus на Украину.