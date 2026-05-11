Президент Белоруссии призвал готовить армию к реальной наземной войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам государственных программ вооружения и оборонного заказа заявил, что стране необходимо готовиться к возможной наземной военной операции.

«Последние конфликты показывают, что без наземной операции никуда. Допустим, вооружённое столкновение Ирана, Израиля и США что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда», — приводит его слова агентство БелТА.

По словам Лукашенко, в случае военного конфликта нельзя будет вести его без «фундаментального оружия», которым обязан владеть белорусский солдат. Он подчеркнул, что при подготовке к войне необходимо учитывать особенности территории республики и приобретать или создавать именно то оружие, которое нужно стране. При этом глава государства предупредил, что не следует оснащать армию всеми видами современного вооружения без разбора.

«Нужно использовать такое оружие, с которым умеют обращаться белорусские офицеры», — сказал он, выступая перед военными и чиновниками.

Президент потребовал от Минобороны и оборонпрома реалистичного подхода к вооружению, без погони за эффектными, но неосвоенными образцами.

Совещание прошло на фоне обсуждения новых госпрограмм вооружения и оборонного заказа. Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о необходимости укрепления армии и модернизации военной техники. В этот раз акцент был сделан на готовности к наземным боевым действиям, что, по его мнению, является ключевым фактором победы в современных конфликтах.