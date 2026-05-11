Европа сворачивает закупку оружия для Украины в США

Европейские страны сокращают объемы финансирования программы PURL, предназначенной для закупки американских вооружений для нужд Украины.

Как сообщает газета The Washington Post, ключевой причиной падения интереса к инициативе стало растущее недоверие к действиям Пентагона и опасения по поводу нецелевого расходования средств на фоне ближневосточного конфликта.

«Европейцы колеблются, потому что растёт недоверие и неопределённость относительно того, что будет с деньгами. Взносы были, но их не так много», — приводит издание слова европейского чиновника.

Поводом для скепсиса стало решение министерства обороны США использовать 750 миллионов долларов из фонда PURL не на закупку новой техники для Киева, а на пополнение собственных американских запасов взамен оборудования, переданного Украине при предыдущей администрации.

Ситуация вызвала критику среди западных партнеров, ожидавших прямой конвертации вложенных средств в новые оборонные возможности.

«Это должна быть программа один к одному: доллар на входе — доллар новых возможностей на выходе для Европы», — заявил помощник американского сенатора в беседе с корреспондентами газеты.

На фоне финансовых разногласий Украина столкнулась с острым дефицитом перехватчиков PAC-3 для комплексов ПВО Patriot. Запасы ракет практически исчерпаны, а попытки администрации Дональда Трампа убедить европейские страны передать Киеву собственные арсеналы не увенчались успехом: многие государства отказались идти на такой шаг, аргументируя это необходимостью сохранения собственной обороноспособности. Несмотря на заверения высокопоставленных представителей Пентагона о том, что поставки будут продолжаться «по плану», неопределенность в отношении эффективности PURL продолжает нарастать.