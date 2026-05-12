Названа сбившая украинский Saab 340 российская ракета

Украинский самолет дальней радиолокационной разведки Saab 340 могла сбить российская ракета Р-37, считает портал Pronews.

По данным издания, самолет Saab 340 находился на значительном удалении от линии фронта и использовался для наведения истребителей F-16. По этой причине, как считает портал, для уничтожения самолета радиолокационной разведки могла использоваться ракета Р-37 истребителя Су-57, дальность применения которой составляет сотни километров.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что российский истребитель пятого поколения Су-57 сбил переданный Украине шведский самолет дальней радиоразведки Saab 340.

В марте издание TWZ написало, что переданный Киеву самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 заметили в небе над Украиной.

The National Interest называл Су-57 ракетным грузовиком с крыльями, а его ракету Р-37 — чудовищем с радиусом поражения до 400 километров и скоростью 6 Махов, которое способно уничтожать вражеские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, заправщики и другие воздушные системы, благодаря чему «вся архитектура воздушной войны США и НАТО посыплется».