Украинские военные занялись изучением НЛО

Вооружённые силы Украины занимаются исследованием НЛО на территории страны. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш.

«С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской», — написал Бескрестнов в Telegram.

По его словам, в ВСУ даже появился специальный объёмный документ на эту тему, который согласовал главком. На Украине действует государственная структура, которая занимается этим ещё с советских времён.

Он также поделился, что в 2023 году опубликовал видео с фронта, где аэроразведка засняла неопознанный летающий объект. Через час ему написали представители госструктуры, изучающей НЛО.

Ранее в Пентагоне начали публиковать рассекреченные материалы об НЛО.