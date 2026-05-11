Российская система противовоздушной обороны признана лучшей в мире не только по боевым характеристикам комплексов, но и по способности интегрироваться с гражданскими диспетчерскими службами. Об этом пишет американский военный журнал Military Watch Magazine.

Эксперты подчеркивают, что Воздушно-космические силы РФ достигли уникального уровня взаимодействия между военными и гражданскими структурами управления воздушным движением.

"Это бесценный опыт, которого нет ни у одной другой страны", - говорится в публикации.

Журнал также обращает внимание на заявления заместителя гендиректора концерна "Алмаз-Антей" Дмитрия Савицкого. По его словам, Россия является мировым лидером в области интеграции систем ПВО с системами управления полетами как в техническом, так и в технологическом плане.

Речь идет о том, что в международной организации гражданской авиации (ИКАО) и в европейской структуре называется "военно-гражданской координацией использования воздушного пространства". И в этом аспекте, подчеркнул представитель ведущего российского производителя средств ПВО, нашей стране нет равных.

"Отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров управления воздушным движением с органами противовоздушной обороны, - цитирует Савицкого издание. - От того, насколько эффективно организовано это взаимодействие, в решающей степени зависят безопасность полетов гражданской авиации и надежность контроля воздушного пространства".

MWM обращает внимание на стратегическое решение российского военного руководства. Министерство обороны РФ за последние три десятилетия вложило больше средств в закупку зенитно-ракетных комплексов С-400, чем в приобретение всех типов истребителей.

Причины такого дисбаланса - не слабость авиации, а трезвый расчет. Наземные системы ПВО обладают крайне низкой стоимостью эксплуатации при высоком боевом потенциале. В условиях необходимости асимметричного ответа на "превосходство авиации НАТО вложения в "землю" стали самым эффективным вложением средств".

Один из ключевых аргументов в пользу российской системы - ее надежность в предотвращении "дружественного огня". MWM приводит свежий пример из конфликта США с Ираном: в суматохе после удара иранских истребителей по Кувейту американский F-18 сбил три своих F-15E.

Подобные инциденты - прямое следствие плохой координации между авиацией и наземными средствами ПВО.

На фоне интенсивных боевых действий в зоне специальной военной операции, где российская авиация и зенитные расчеты работают в едином информационном поле, подобных случаев удается избегать.

Тесная координация между землей и воздухом приобретает критическое значение на фоне того, что парк российской истребительной авиации в основном представлен машинами четвертого поколения.

Именно здесь российская система ПВО раскрывает свой главный козырь. Синергия наземных комплексов (таких как С-400, а теперь и С-500 - прим. "РГ") с истребителями, которые выступают в роли мобильных радиолокационных платформ, создает эшелонированную систему обнаружения. Она способна эффективно противодействовать малозаметным воздушным целям.