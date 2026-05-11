"Радиостанция Судного дня" передала странный сигнал

"Радиостанция Судного дня" передала в эфир сигнал "Головчатый". Сообщение зафиксировали в понедельник в 10:33 по московскому времени.

Информация появилась в Telegram-канале "УВБ-76 логи", который отслеживает все сигналы радиостанции УВБ-76. Что именно означает переданное слово, не уточняется.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая с 1976 года. Среди радиолюбителей она известна как «жужжалка», поскольку большую часть эфира занимает характерный шум.

Время от времени в эфире звучат закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей нередко связывают со спецслужбами и мировыми событиями.