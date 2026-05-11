Брошенные карты с позициями ВСУ помогли освободить Красноармейск

Карты с координатами позиций украинских войск, брошенные при отступлении и обнаруженные разведкой ВС России, позволили зайти в тыл ВСУ при освобождении Красноармейска.

Об этом на видео Министерства обороны России заявил замкомандира роты группировки войск «Центр» Артём Касьянов.

«Уходя, они очень много что забывали, просто забывали и уходили оттуда. В основном это в электронном виде карты находились», — рассказал он.

Карты содержали отметки с наблюдательными постами, складами, позициями БПЛА, логистическими путями ВСУ.

Ранее сообщалось, что супруги Богдан и Светлана Полищук, служившие операторами беспилотников в рядах украинской армии, были ликвидированы в ходе боевых действий под Красноармейском.