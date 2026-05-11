МО: Все группировки ВС РФ в зоне СВО продолжили соблюдать режим прекращения огня

Все группировки российской армии в зоне проведения спецоперации продолжили строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом в понедельник, 11 мая, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

© Вечерняя Москва

Там также уточнили, что ВС РФ во время перемирия не наносили удары авиацией, артиллерией и ударными БПЛА по позициям Вооруженных сил Украины.

— Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами и ракетными войсками группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились, — цитирует ТАСС заявление российского оборонного ведомства.

Днем ранее стало известно, что всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны украинской армии.

9 мая Минобороны РФ также привело статистику. В тот день украинские войска совершили 1173 обстрела позиций российских войск, нарушив перемирие. В частности, бойцы Украины нанесли 7151 удар с помощью беспилотников. Всего в зоне СВО российские военные зафиксировали 8970 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ.