Второй американский F-35 за сутки терпит бедствие

Американский истребитель пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II подал сигнал бедствия в воздушном пространстве над Оманским заливом. Это уже второй серьезный инцидент с самолетами данного типа в регионе за последние двое суток, сообщает агентство РИА Новости на основе анализа полетных данных.

«Самолет подал сигнал под кодом 7700, который означает, что во время полета произошла аварийная ситуация», — выяснило издание.

Согласно информации, полученной из мониторинговых систем, борт включил транспондер в понедельник в 05:27 по московскому времени, находясь в 60 километрах от эмирата Фуджейра, после чего экстренно взял курс на Абу-Даби.

«Около 05.50 мск самолет отключил транспондер, приземлившись, предположительно, на базе Аль-Дафра недалеко от эмиратской столицы», — указывают авторы расследования.

Аварийный истребитель ВВС США находился в режиме передачи сигнала SOS более двадцати минут до момента предполагаемой посадки на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В минувшее воскресенье аналогичный истребитель ВВС США F-35A на подлете к Аравийскому полуострову также подал сигнал об аварийной ситуации, после чего полностью исчез с экранов радаров. На данный момент информации о судьбе пропавшего борта не поступало.