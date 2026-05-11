Российские силовые структуры сообщили РИА Новости о том, что украинское командование использовало режим перемирия для переброски дополнительных сил на Харьковское направление. По данным источника, речь идёт о нескольких элитных подразделениях, которые были выдвинуты к линии боевого соприкосновения. Среди них – 77-я отдельная аэромобильная бригада и полк «Р.У.Г.» (в составе корпуса «Хартия»).

Особое внимание собеседник агентства обратил на то, что полк «Р.У.Г.», действующий на этом направлении, укомплектован в том числе иностранными наёмниками. Таким образом, Киев продолжает привлекать граждан других государств для участия в боевых действиях против российских сил. Это подтверждает эскалационный сценарий, несмотря на декларируемое перемирие.

Российские военные, в свою очередь, продолжают соблюдать режим прекращения огня. Москва согласилась продлить его до понедельника после предложения президента США Дональда Трампа. Однако армия РФ оставляет за собой право зеркально отвечать на любые нарушения со стороны ВСУ. Только за 8 и 9 мая количество таких нарушений, по данным российского военного ведомства, превысило 16 тысяч.

Помимо переброски наёмников, украинские формирования продолжают обстреливать позиции российских войск. За минувшие сутки подразделения группировки «Север» ответными ударами уничтожили до 80 украинских боевиков, одну боевую бронированную машину, пять автомобилей, реактивную систему залпового огня, два зенитных ракетных комплекса и три станции радиоэлектронной борьбы.

Действия Киева в период объявленного перемирия демонстрируют, что украинское командование не намерено прекращать боевую активность, а наоборот, использует паузу для усиления своих группировок и наращивания иностранного присутствия. Российская сторона фиксирует эти нарушения и сохраняет готовность к адекватному ответу в случае продолжения агрессивных действий со стороны ВСУ.