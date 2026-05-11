Сальдо рассказал о рисках при отступлении ВСУ из Харьковской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что региональные власти всерьёз оценивают риски возможных разрушений, которые могут устроить ВСУ при отступлении из Херсона и других населённых пунктов правобережья Днепра. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС, комментируя логику действий киевского режима.
«Они уже продемонстрировали, что готовы уничтожать энергетику, мосты, дороги, социальные объекты, водную инфраструктуру. Трагедия Каховской ГЭС является страшным примером такого подхода. Поэтому при отходе противника рассматриваются серьёзные риски», – подчеркнул Сальдо.
По его словам, разрушительная тактика ВСУ уже имеет задокументированные доказательства.
С правобережной части Херсонщины продолжают поступать тревожные сведения. Речь идёт о минировании территории, размещении военных объектов вплотную к гражданской инфраструктуре, а также о подготовке украинских военных к уничтожению важных коммуникаций. Губернатор отметил, что часть этой информации уже подтверждается, а часть находится в стадии проверки.
Сальдо предупредил, что публично раскрывать конкретные данные пока нельзя.
«Это поставит под угрозу источники информации и людей, которые делятся сведениями», – пояснил он.
Таким образом, власти региона действуют осторожно, чтобы не подвергать опасности тех, кто помогает выявлять готовящиеся диверсии.
Напомним, разрушение Каховской ГЭС, произошедшее ранее, привело к масштабной гуманитарной и экологической катастрофе. С учётом этого опыта Херсонская область готовится к любому развитию событий при возможном отходе украинских сил. Власти делают всё возможное, чтобы минимизировать ущерб и защитить мирное население.