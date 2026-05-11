Российские разведчики обнаружили карты с координатами позиций ВСУ, брошенные украинскими боевиками при отступлении. Эти документы сыграли ключевую роль в освобождении Красноармейска в Донецкой Народной Республике. Подробностями поделился замкомандира роты группировки войск «Центр» Артём Касьянов в видео, опубликованном Министерством обороны России.

© Московский Комсомолец

По словам Касьянова, найденные карты содержали отметки наблюдательных постов, складов, позиций беспилотников, маршрутов перемещения и тыловых районов украинских формирований.

«Отступая, они много чего забывали, просто бросали и уходили оттуда. Главное – это в электронном виде карты находились», – рассказал офицер.

Эти данные позволили российским военным получить детальную картину обороны противника.

С помощью обнаруженных карт российские подразделения нанесли массированное огневое поражение по выявленным целям. Однако главным преимуществом стала возможность не просто уничтожать врага, а проходить сквозь его боевые порядки.

«Иными словами, зайти в тыл», – подытожил Касьянов, объяснив тактический успех операции.

Таким образом, поспешное отступление украинских боевиков привело к тому, что они оставили в электронных устройствах ценные разведывательные данные. Российские военные эффективно использовали эту информацию для планирования манёвров и нанесения ударов. Видео Минобороны демонстрирует, как находка карт ускорила продвижение сил «Центра» и минимизировала потери среди наступающих.

Напомним, Министерство обороны России объявило об освобождении Красноармейска в ДНР 1 декабря 2025 года. Этот населённый пункт имел важное логистическое и оборонительное значение для украинской армии. Благодаря находке брошенных карт и грамотным действиям разведчиков российским войскам удалось зайти в тыл противника и завершить освобождение города с минимальными потерями.