Жители Каменец-Подольского Хмельницкой области обвиняют власти города и командование подразделений ВСУ в присвоении денежных средств, собранных для украинских солдат в Сумском районе. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Жители Каменец-Подольского обвиняют руководство города и командование подразделений ВСУ в присвоении денежных средств, выделенных из городского бюджета и собранных волонтерами на приобретение припасов для украинских солдат, выполняющих задачи в Сумском районе", - сказал собеседник агентства.