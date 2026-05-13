Российскими морпехами был уничтожен дорогостоящий украинский беспилотник «Юпитер-Н3» на Добропольском направлении в Донецкой народной республике. Об этом журналистам РИА Новости рассказали военнослужащие соединения морской пехоты в составе группировки войск «Центр».

Как уточняется, уничтоженный дрон классифицируется как один из самых наиболее дорогостоящих БПЛА. Его уникальность состоит в том, что дальность полета может составлять до тысячи километров.

Была замечена непонятная засечка на локационной системе, поскольку этот тип беспилотника раньше не уничтожался, отметил командир зенитно-ракетного взвода 61-й гвардейской бригады ВС России. После поражения военные смогли его идентифицировать. Параметры дрона внесли в систему распознавания, указал собеседник.

Ранее российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины «Марсианин-2» на добропольском направлении. «Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины», — рассказал источник.