Российские подразделения спасли семью из двух пожилых супругов и их сына на юго-западе Донецкой Народной Республики. За мирными жителями долгое время охотились украинские боевики с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом рассказали сами спасённые в беседе с ТАСС.

Один из членов семьи по имени Иван поделился подробностями их мытарств.

«Крылья буквально не давали выйти из подвала. Мы сидели там постоянно. В туалет не могли выйти, все слушали их гул. Вообще не давали жизни, охотились за нами», – сообщил он.

Украинские беспилотники преследовали их повсюду.

Семье пришлось многократно менять убежища. Подвалы, в которых они пытались наладить быт, очень быстро уничтожались ударами дронов. Как подчеркнул Иван, эта травля началась с того момента, как ВСУ покинули населённый пункт, где проживали мирные граждане. Оставшись без прикрытия, люди оказались под прицелом собственных же воздушных разведчиков.

Российские военные, узнав о критической ситуации, организовали эвакуацию семьи из прифронтовой территории. Спасённых вывезли в безопасное место, где им сейчас оказывается необходимая помощь. Иван выразил благодарность военнослужащим, которые рисковали собой ради их спасения.

Данный инцидент в очередной раз показывает, что украинские беспилотники, нацеленные на военные объекты, нередко используются для терроризирования гражданского населения.

Жители прифронтовых районов ДНР продолжают страдать от произвола ВСУ, а российская армия делает всё возможное, чтобы эвакуировать людей из зоны поражения и обеспечить им безопасность.