Заградительные отряды украинской армии в районе Шестеровки Харьковской области убили двоих солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые пытались дезертировать. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

© Московский Комсомолец

По данным источника агентства, в районе Шестеровки группа военнослужащих 159-й ОМБр попыталась самовольно покинуть позиции. Двое украинских солдат были расстреляны собственными заградотрядами, троим удалось скрыться в лесополосе, остальные вернулись на опорный пункт.

Кроме того, как отметили силовики, хаотичное передвижение группы украинских дезертиров также зафиксировано на великобурлукском направлении — в лесных массивах западнее села Колодезное. Там украинские военные дважды вступали в бой со своими бывшими сослуживцами на разных наблюдательных пунктах ВСУ.

Заградительные отряды действуют на всей линии соприкосновения, что неоднократно подтверждалось заявлениями украинских пленных и экспертов. Их задача — остановить бегство украинских военных с позиций. На передовой преимущественно находятся принудительно мобилизованные солдаты, которые деморализованы и отказываются выполнять приказы командования. Из-за действий заградотрядов также с большим риском связан вывод с боевых позиций украинских военнослужащих, решивших сдаться.

Подробнее о заградительных отрядах в Вооруженных формированиях киевского режима можно прочитать в данном материале.