Стоимость военной операции США против Ирана превысила 77 миллиардов долларов

Финансовый счет за продолжающуюся военную кампанию Соединенных Штатов против Ирана продолжает стремительно увеличиваться и, по данным аналитического портала Iran War Cost Tracker, уже преодолел отметку в 77 миллиардов долларов. Эта сумма была достигнута на семьдесят первый день операции.

Ресурс, ведущий непрерывный мониторинг трат в режиме реального времени, включает в свой подсчет комплексные расходы на логистику, денежное довольствие личного состава, содержание корабельной группировки и иные смежные затраты. В основе методологии оценки лежит ранее обнародованный закрытый доклад Пентагона для Конгресса, согласно которому стартовые шесть дней кампании обошлись американской казне в 11,3 миллиарда долларов, а каждые последующие сутки боевых действий требовали вливаний в размере одного миллиарда долларов.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство в Ормузском проливе, который является стратегически важной артерией для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива, практически остановлено. На этот маршрут приходится около 20 процентов мирового объема транспортировки нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее сообщалось, что Иран отверг мирное предложение США, поскольку оно означало бы подчинение.