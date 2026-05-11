В Марокко нашли тело одного из пропавших на учениях военных США

В Марокко нашли тело одного из двух американских солдат, пропавших во время военных учений в начале месяца, пишет портал Hespress. В статье говорится, что американца обнаружили утром 9 мая. В операции по извлечению останков солдата участвовали подразделения США и Марокко. Тело старшего лейтенанта доставили в госпиталь в городе Гелмим и поместили в морг. Позднее его отправят на родину. Портал добавляет, что поиски второго военнослужащего США продолжаются. 2 мая в Марокко во время учений "Африканский лев" без вести пропали двое военных США. Солдаты исчезли вблизи учебной зоны Кап-Драа, расположенной недалеко от города Тан-Тан на юго-западе страны. Источник рассказал, что инцидент не связан с терроризмом, а по всей видимости, был несчастным случаем.

© Газета.Ru