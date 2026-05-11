ВСУ пытались атаковать российские регионы тысячами беспилотников
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшую неделю пытались атаковать российские регионы тысячами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как пишет Министерства обороны России, силами противовоздушной обороны (ПВО) было перехвачено и уничтожено 3 556 вражеских БПЛА.
Наибольше число беспилотников были сбиты 6 и 8 мая — 605 и 749 штук соответственно. В основном ВСУ атаковали европейскую часть России.
Неделей ранее, с 27 по 3 мая, ПВО перехватила над российскими регионами не менее 2 622 украинских дронов.
Ранее стало известно о том, что ВСУ ударили беспилотниками по предприятию в Белгородской области. В результате чего ранения получил сотрудник, а также несколько автомобилей, одна машина полностью сгорела.