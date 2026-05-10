Украинские пограничники наткнулись на оставленные ВСУ мины и понесли массовые потери

11-й погранотряд украинской Госпогранслужбы, который ранее преобразовали в бригаду «Форпост», несет массовые потери в Черниговской области, в том числе из-за оставленных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) минами. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.

В настоящее время подразделение фигурирует в основном в заявлениях о потерях в украинском регионе, уточнил собеседник агентства. Пограничников ранее вывели в Черниговскую область для восполнения потерь.

По словам источника, часть описанных в некрологах случаев связана с дистанционным минированием со стороны ВСУ, то есть пограничники натыкаются на собственные мины.

«Гибнут, в том числе, от действий собственных побратимов, осуществляющих дистанционное минирование», — подчеркнул он.

