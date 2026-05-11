США значительно увеличили число разведывательных полетов у берегов Кубы

С февраля американская военная авиация начала активнее патрулировать воздушное пространство вблизи побережья Кубы, сообщает CNN со ссылкой на анализ авиационных данных.

По данным CNN, «количество рейсов американских военных разведывательных служб у берегов Кубы резко возросло», передает РИА «Новости».

Начиная с 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 вылетов. В операциях задействованы как пилотируемая авиация, так и беспилотные летательные аппараты. Основная часть маршрутов проходит в районах, прилегающих к Гаване и Сантьяго-де-Куба.

Для выполнения задач американские военные чаще всего используют морские патрульные самолеты P-8A Poseidon, а также разведывательные борты RC-135V Rivet Joint. CNN подчеркивает, что до февраля подобные миссии в этом регионе фиксировались крайне редко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о беспрецедентном уровне военной угрозы со стороны США. Военный эксперт Юрий Лямин допустил попытку Вашингтона устроить маленькую победоносную войну против острова. Ранее американские военные подняли специальный разведывательный стратостат у границ кубинского воздушного пространства.