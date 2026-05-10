Американское судно подверглось атаке иранских БПЛА в Персидском заливе

Американское судно Neha подверглось атаке двух иранских беспилотников в Персидском заливе, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на главу компании Safesea Group.

«Один из дронов попал в судно, второй промахнулся. В момент атаки танкер был без груза и находился на якоре недалеко от Дохи», — говорится в публикации.

На борту находились 23 моряка, пострадавших нет.

Ранее в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщили, что неизвестный снаряд попал в грузовое судно недалеко от побережья Катара.

Агентство Fars со ссылкой на источник писало, что повреждённое у берегов Катара судно шло под флагом США.

В Минобороны Катара заявили, что судно подверглось атаке БПЛА на пути из ОАЭ в катарский порт Месаид.